培訓中心疑經營不善停業　拖糧拒學生退款涉1.6億人仔

北京、四川成都等地均設有分店的連鎖培訓中心，近日疑被員工揭發營運出現問題，各地中心無法開課，又拖欠全體員工多月工資，涉及學生至少5000人，金額逾1.6億元（人民幣‧下同，約1.8億港元）。有學生表示，該中心無法退款；也有家長表示，該中心在經營困難情況下，仍接收學生，至今未能開課。惟該中心總部未回應。

涉事中心為韋博英語，在北京校區有員工在校區大門貼出公告稱，「韋博英語北京公司將宣布破產，北京各中心已以裝修或系統升級的名義停止運營，學員會員費與員工工資均無處追討」。不少涉事家長、學生和被欠薪員工在微信群中表示，大家紛紛到各地校區追討學費；亦有員工表示，中心從今年7至8月便開始拖欠工資。

內媒近日報道稱，一名學員花費3.48萬（約4萬港元）購買兩年課程，聲稱早前到當地校區退款時遭拒絕。員工表示，「財務不在，公章不在」，遂讓學員在十一長假後才去退款。另有家長表示，大批學員受該中心指引，向金融機構借款繳學費，「學員無法退款，又要償還貸款」。

有校區負責人表示，有投資機構表示願意接手成都校區的原班老師和學生，目前仍在洽談，學生亦可選擇登記退款或轉到當地其他教育機構。惟內媒記者曾致電該中心官網上的電話，至今未能接通。

資料顯示，該中心成立於1998年，註冊資本為1000萬（約1120萬港元），法定代表人為高衞宇、總經理高征宇和副總經理高四海，該中心在全國60個城市開設近200間培訓中心。