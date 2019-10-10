兩漢殺害一家四口搶錢過年　潛逃23年終落網

內蒙古自治區通遼市23年前發生一宗轟動一時的兇殺案，女戶主更遭姦殺，一家四口遭殺害。至2016年，警方把此案列作重點處理，經過技術比對和外圍摸排，最終確定兩名嫌疑人，並成功於上月拘捕二人。現時兩名疑犯已被押回通遼市，這宗重特大命案得以宣告破獲。

事發於1996年1月28日晚，通遼警方接到報案稱，通遼清真街道(現科爾沁區轄區)一家四口被殺，搶走1萬元人民幣（約1.1萬港元）現金，重傷鄰居兩人，疑犯已逃離現場。警方在案發現場蒐集物證，同時兵分多路搜查，卻一無所獲。民警多次重啟案偵工作，最終通過刑事技術手段，初步認定遼寧鞍山的褚某及祝某有串謀犯案嫌疑。

至今年9月18日，在鞍山警方的配合下兩名疑犯終告落網。經審訊得知，二人當年來到通遼市推銷君子蘭花草沒賺到錢，萌生搶錢後回家過年的念頭。案發當日，兩人天黑後溜進一家院子後，和男戶主相遇，​​遂向他捅刺數刀。

兩人隨後進入室內，向女主人索要錢財無果，祝某將她姦殺，還殺害兩名孩子。褚、祝二人在屋內翻找財物時，有兩名鄰居先後前來，遭他倆企圖殺害，幸經搶救後無礙。褚、祝二人搶走現金後租車逃回鞍山市。