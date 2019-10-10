幼稚園老師被揭虐童　嫌學生吃飯慢罰去廁所食

陝西省渭南市大荔縣京師童迪幼稚園近日被揭，有老師嫌幼童食飯速度慢，罰他們到廁所吃飯，另有幼童疑因進食速度過快，燙傷喉嚨難治癒。園方周三（9日）承認事件，當地縣教育局已介入調查。惟局方表示，經查，是學生自願的行為，事件引來各界爭議。

有李姓家長指稱，女兒在一個月前開始喉嚨痛，原以為是感冒，但治療半個月後不見好轉。醫生表示，可能是孩子吃飯太快，嗓子被燙傷，建議以後吃飯要放慢速度。惟該名幼童向家長表示，不能慢慢吃，「吃得慢就會被老師叫到廁所吃」。

李姓家長隨後向其他家長求證，對方紛紛表示，曾在孩子口中得到同樣的答案。張姓家長曾到訪該校廁所，廁所有3個大便池和3個小便池，平時餐具都在廁所的洗手台上清洗，「孩子經常3餐都被罰在這吃，孩子說：『廁所味道大，難以下嚥』」。

家長近日到幼稚園尋求說法和要求查看閉路電視，惟園方表示閉路電視損壞。縣教育局隨後到場調查，稱確有孩子到廁所吃飯的事，但都是孩子自願的，老師未強迫。園方向家長道歉，承諾會加強整改。