90黑惡組織靠保護傘撐腰　採沙艦隊跨9省瘋狂開採

中國公安部今年初起，致力打擊長江流域涉及黑惡勢力的非法採沙活動，至今已摧毀90個相關組織，破獲1667宗違法案件，涉案資產高達逾17.9億元人民幣（約20億港元）。其中湖北荊州更見「聯合艦隊」式採沙活動，規模龐大。湖南岳陽市的非法採沙活動，涉有保護傘撐腰，情況為人關注。

公安部周四（10日）指，荊州出現的採沙艦隊共有10艘大型採沙船隻，全數均由福建籍的鄭某及賀某所控制，過去分別在四川、重慶、江西等9省36市瘋狂開採，日採量數以萬噸計。其中鄭某以家族式經營手法，替所盜金沙加工圖利，甚至將污水直接排出長江，破壞生態。

據報鄭、賀二人不但瘋狂採沙，更以「聯營」之名在當地敲詐勒索，逼令採沙商必須使用他們旗下的船隻，並收取「管理費」，對不從者暴力相向，甚至出言威嚇。警方亦揭發，組織賄賂當地水政部管員，至今已拘捕10多名涉及當保護傘的官員。此案合共拘捕超過300名疑犯。

另外岳陽警方在過去打擊非法採沙行動中，搗破5個黑惡勢力組織，涉及92宗刑事案件。警方發現涉案組織背後有保護傘撐腰，已有6名相關官員被捕。警方指出，這些黑惡組織除非法採沙外，更不時為爭奪地盤爆發衝突，破壞社會秩序。部分組織會自建採沙碼頭，劃地建立勢力。

公安部發言人郭林指，非法採得的河沙有「軟黃金」之稱，雖然官方不斷打擊相關採沙活動，但基於其利潤之高，導致不法之徒繼續瘋狂開採，甚至形成「盜採、運輸、銷售」的一條龍營運模式，事件令航運安全造成嚴重影響外，長江生態問題同樣不容忽視。