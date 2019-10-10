魚肉鄉里受賄6000萬元　政法委前副書記判囚13年

內媒周四（10日）報道，索取近6000萬元（人民幣，下同，約6610萬港元）財物的陝西省政法委前副書記吳新成，於本年8月因受賄罪一審判囚13年。有三原縣老家村民表示，吳新成判囚罪有應得，他涉嫌搶佔村民宅基地、土地，並僱人毆打村民，因此不少人對他恨之入骨，並實名舉報他。

報道指，吳新成妻子王莉華隨丈夫的晉升被調到西安，直接或間接參與多宗受賄案。起訴書指，吳新成配偶、特定關係人從1992年起，通過幫人安排或調動工作、推銷圖書、推銷服裝產品等行為，非法收受他人財物折合人民幣5945萬元（約6530萬港元）。

庭審時，吳新成對控罪和犯罪事實均無異議，並當庭認罪悔罪。除了判囚外，吳新成亦被罰款300萬元（約329萬港元），並沒收已退繳的贓款3410萬元（約3746萬港元）及房產，尚未追繳到位的贓款將繼續追繳。

吳新成在陝西官場歷練多年，曾歷任咸陽市農林局長、韓城市委書記、渭南市委組織部長、寶雞市委副書記兼黨校校長、陝西省政法委副書記、陝西省發改委副主任、陝西省糧食局局長等職務。