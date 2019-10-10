華調整逾4000條班機航線走向　屬民航史上最大範圍

華北空管局周四（10日）通報，北京大興國際機場空域調整方案，周四凌晨2時正式生效運行；由此涉及新建機場跑道、重大飛行程序調整、重大空域調整和航路航線走向調整，亦會共同生效啟用。此次調整涉及全國超過200條航路航線，調整班機航線走向達4000多條，形成全新的空域運行環境，更屬中國民航史上最大範圍的空域調整。

通報稱，此次大興國際機場空域調整方案，整體遵循單向循環設計思路，​​對部分航班量500架次以上的主幹航路，展開平行單向化改造。民航局空管局局長車進軍表示，推進空域融合，調整空域結構，高效利用空域資源，推進空域精細化管理，加強軍民融合及助推國家戰略，是此次空域調整的總體思路。

通報又提到，此次空域調整北起中蒙邊境線，南至桂林管制區，西起內蒙古西部，東至大連管制區；東西縱貫1350公里，南北橫跨2200公里，調整後的航路航線新增里程約4700公里；預計調整班機航線走向涉及逾5300架次航班；新增航路點100餘個，全國共有29個民航運輸機場作出相應飛行程序調整。

隨大興國際機場航行資料正式生效，京廣空中大通道北段同步貫通，標誌京廣空中大通道北京至武漢區間單向化改造基本完成。據了解，京廣航路全長約2000公里，串聯京津冀和粵港澳大灣區兩大世界級城市群，是貫通中國南北的重要空中通道、全國航路網南北交通大動脈，也是全國最為繁忙的主要幹線航路，具有極其重要的戰略地位。

華北空管局表示，京廣航路運行再次升級改造勢在必行，相關航路北起北京「一市兩場」（首都國際機場、大興國際機場），南至武漢地區，南北距離1000餘公里，佔京廣航路全長的50%；升級航路將疏解沿線鄭州、武漢等擁堵點，提升空域資源保障能力和運行效率；而北京大興國際機場順利通航，也標誌京津冀「兩市三場」格局正式形成。

該局續稱，周四凌晨生效的北京終端管制區管轄空域面積，擴大到3.45萬平方公里，面積為現行北京終端管制區的兩倍；預計到2021年，北京終端區內將日均起降航班達2900架次，成為全國最繁忙的終端管制區。