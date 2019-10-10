修例風波：數十NBA球迷酒店追星　評論斥民族尊嚴拋腦後

美國NBA球隊休斯敦火箭總經理莫雷（Daryl Morey），日前表態支持香港反修例示威，引發中國官媒連番指摘。有中國網絡自媒體（個人媒體）發表評論文章，稱周三（9日）有數十名球迷聚集在上海某酒店，等候準備參與熱身賽的NBA球員並爭相拍照，批評他們做法不當，為追星將國家、民族尊嚴都拋到腦後。

中國自媒體「王叔說事」周四（10日）發表名為《NBA剛停播，上海的幾十個人就給了全中國人一巴掌》的評論文章，提到數十名球迷聚集在上海國金中心，罔顧網絡言論而追星。

文章認為，該批球迷依然深愛着自己的偶像，甚至可以將國家、民族尊嚴都拋到腦後。NBA球隊金州勇士總裁早前曾指風波不會給NBA帶來任何危機，並感到樂觀。不少中國球迷事後均叫囂要還以顏色，但上海球迷卻選擇蹲守酒店大堂，摧毀了屬於中國球迷的尊嚴。

文章補充，相關畫面被「有心人」發放到外國社交網上，外國人因此認為中國人民需要NBA；球迷在風口浪尖的時候，應當克制住自己，一個追星的舉動，就被有心人當槍使了。NBA本屬籃球運動項目，「不該有任何政治顏色，但是現在卻被有心人染上了顏色」。