涉嚴重違法　前副省長遭開除黨籍兼撤職

中央紀委國家監委周四（10日）通報，四川省政府原黨組成員、副省長彭宇行因嚴重違紀違法，受到當局開除黨籍、政務撤職處分。

通報稱，彭宇行涉嫌違反中央八項規定精神，違反規定拆分團組出國並藉機旅遊，違規組織、參加用公款支付的宴請和住宿接待，接受可能影響公正執行公務的宴請，超標準乘坐交通工具；以權謀私，收受他人財物，侵吞公共財物；違規干預項目立項評審活動；道德敗壞，追求低級趣味，大搞權色、錢色交易；行為已違反黨的紀律並構成職務違法，且在黨的十八大後不收斂、不收手，應予嚴肅處理。

通報續指，依據有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予彭宇行開除黨籍處分；由國家監委給予其政務撤職處分，降為四級調研員；免去其第十一屆四川省委委員職務；終止其黨的十九大代表、四川省第十一次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得。

現年56歲的彭宇行是四川犍為人，1997年起先後擔任中國科學院成都有機化學研究所副所長、常務副所長、法人代表、所長；中國科學院成都分院副院長、院長、黨組成員；四川省科學技術廳黨組書記、廳長；內江市委書記；綿陽市委書記。及至2017年9月，他開始出任四川省政府副省長、黨組成員等要職。