商場員工疑被迫在社交網發廣告換頭像　官方：配合宣傳

河南鄭州一間運動用品商場的員工早前向內媒反映，稱他們被商場方強迫，將其舉辦的促銷活動內容發送到微信朋友圈；又稱所有員工須更換指定微信頭像，並統一使用製作促銷海報。員工認為此舉侵犯私隱。商場方事後回應，強調此舉並非強迫；有律師則認為，此舉明顯侵犯企業員工的合法權益，屬違法行為。

涉事商場為「超繼運動100經三路店」。內媒周三（9日）報道引述一位匿名店員，稱從9月20日開始，商場要求所有員工須在每天早上、中午和晚上，把商場促銷廣告轉發朋友圈，每天不能低於3條，且天天要更新。該員工稱，因每天發布上述內容，有幾個好友都把她的朋友圈屏蔽，對其個人而言影響不佳；更稱員工下班後，須經相關人士檢查完朋友圈，才能回家。

有員工何偉表示，若商場檢查發現，員工沒更換或轉發朋友圈，就會被罰款20至50元（人民幣‧下同，約22至56港元）不等；又稱目前已有人被罰，商場甚至還規定店長承擔連帶責任，若員工沒發朋友圈，店長也要面臨被處罰。另有多名員工稱，他們很不習慣商場做法，也很牴觸，侵犯他們的私隱權，商場應該道歉。

商場方負責人事後證實，當局確有相關罰款制度，惟強調並非強迫行為，「只是要求員工換頭像而已，也有沒換的。」；又稱「哪怕發一條也算，另外不換頭像說是罰款，但絕大多數沒有罰，只是極個別、比較典型的受罰，比如說店長、重要的專櫃負責人等。」負責人更提到，此舉「只是配合一個整體的宣傳，是為了各個品牌、專櫃，保證他們的收益。」

不過有律師向內媒表示，根據法律規定，人格權包括生命健康、姓名、肖像、名譽、榮譽、信用、私隱等權利，以及企業員工個人的微信頭像作為在網上使用的虛擬肖像，也應當認定為人格權內容，因此也在法律保護的範圍內。該律師認為商場方行為不妥，「明顯侵犯了企業員工作為勞動者的合法權益，應屬於違法行為」。