19歲男23樓離奇墮亡　家屬：曾接陌生人來電索賠

江西南昌市一名19歲余姓男子，日前被發現從紅谷灘萬達廣場一幢大廈的23層處墮亡。警方介入調查並列為刑事案件，事後更將4名疑犯刑事拘留，當局未交代案件是否排除他殺。有內媒周三（9日）報道引述余男父母，稱在周日（6日）接獲陌生來電，對方稱其子「因損壞電腦設備需賠償6000元（人民幣‧下同，約6723港元）」，惟當余父到場後，卻目睹兒子墮亡。

余男的父親余福江稱，周日下午約5時，他接到一個陌生男子的電話，稱其子住酒店時破壞電腦顯示卡等設備，須賠償6000元；又稱余男在通話中曾向他說了兩三句話；隨後他還收到兒子微信所發遭到威脅的信息。余男的陳姓母親也稱，她都接到類似電話。

余男雙親其後報警，並趕赴兒子微信所發的定位地點，亦即南昌紅谷灘萬達廣場。及至晚上10時許，余福江抵達停車場時，兒子就來電稱他在23樓；余福江隨後目睹有人墮樓，並摔落在離他5、6米遠的地上。余福江當時未肯定對方身份，惟等他到達23樓的2308房後，驚見多名警察在房間內，且有多名疑似涉事人員蹲在地上；其後有警員相告，剛剛墮樓的正是其兒子。

從余福江向內媒提供的社交網截圖顯示，其子在晚上7時16分發送訊息，稱「先轉6000元，不然群發短訊給通訊錄的聯繫人。」另有多張截圖顯示，余男曾發消息稱自己參與過偷盜案件，現在需要與其他人分擔。陳姓母親表示，兒子曾用微信發送過「我在哪裏玩的好好的，他們一進來就打我」、「不拍視頻承認就打我」等信息；她懷疑兒子可能被人控制。

余福江坦言，兒子早在高三已輟學在家，並在今年8月27日離家出走；事發時是余男失聯近1個月後，首次主動聯繫父母，「他離家前，我們並沒有發生過矛盾。」對於兒子墮亡，他認為可能是他殺，希望當地警方盡快捉到幕後疑犯。陳女則稱，她在兒子失聯期間多次報警，又曾從警方處查看過有關兒子的監控畫面，但未找到本人。

南昌市公安局紅谷灘公安分局政治處有職員周四（10日）向內媒表示，余男一案正待進一步調查。該內媒同日曾致電聯絡上述陌生男子，對方否認曾打過電話給余福江等人，又稱對事情並不清楚，隨後便掛斷電話。