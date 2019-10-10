無錫行車大橋倒塌　多輛汽車壓成廢鐵傷亡未明

江蘇省無錫市一座行車大橋於周四（10日）晚上6時許突然倒塌，一輛運載鋼卷的貨車從橋上墮下地面。倒塌的橋面壓毀橋下至少3輛汽車及1輛電動單車，其中1輛汽車更被攔腰壓垮，只露出車頭。官方暫未公布死傷數字，至少1人送院，無錫消防已出動8個中隊趕赴現場，江蘇消防總隊亦啟動應急預案。江蘇省交通運輸廳指，事故發生時，一輛超載貨車在橋上行駛，可能是大橋倒塌的直接原因。

事發地點為312國道上海方向的北環路與錫港路交叉十字路口，從現場監控影片所見，大橋傾側倒臥於地面，把橋下多輛汽車壓成廢鐵，有部分汽車幾乎斷成兩截。在電光火石之際，一輛三輪車險被砸中，一名男子倉皇逃離，有幾個逃出生天的女子當場嚇哭。事故造成交通嚴重擠塞，車龍長達5公里，多名警員在現場維持秩序。

目擊者馬先生表示，在事發前20分鐘左右，曾駕駛電動單車經過橋下，他回家得悉出事後立即趕回現場，當時救援人員仍未抵達，不少熱心市民希望救人，但因手中沒有工具而作罷。馬先生稱有數輛汽車壓在橋下，只是露出車頭，向內大喊但無人回應。他指橋體像是被切了一刀，周圍碎石不多。

有女司機表示，事發地點是她每天回家必經之路，當時她正在路口等待紅綠燈，和前面被砸中的車就差了一個紅綠燈的距離，最終僥幸躲過一劫。

官方通報指，塌橋壓中4輛車，其中一輛是當時已停泊在現場，車上沒有乘客，現場有三部挖掘機協助搜救。目前，救援仍在進行當中。