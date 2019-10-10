內地公布前三季自然災害情況　受災人數達1.1億

內地應急管理部周四（10日）公布前三季度的自然災害受災情況。報告指，首三季度受災人數合共達1.1億人，其中766人死亡，103人失蹤；因自然災害而倒塌的房屋共計12.4萬間，嚴重損壞的有23.5萬間，496.1萬人需接受緊急轉移安置，直接經濟損失3063.2億元（人民幣‧下同，約3431億港元）。

公布指，與近5年同期均值相比，今年前三季度全國災情相對較輕，死亡失蹤人數同比下降25%，倒塌房屋數量同比下降55%，直接經濟損失同比下降3%。據自然資源部的統計，上月全國共發生地質災害314宗，造成20人死亡、3人失蹤、直接經濟損失2.2億元（約2.5億港元），數字比去年同期均有增加。

內地前三季度出現多次大範圍強降雨，導致多處出現洪澇災害。其中6至7月，廣西、江西等地災情較重；四川盆地西部8月則因降雨，造成嚴重山洪泥石流。超級颱風「利奇馬」的登陸，造成浙江、山東、江蘇、安徽、遼寧等省市，合共1402.4萬人受災，209.7萬人緊急轉移安置。

公布又指出，內地今年地震較為頻繁，5級以上的地震達15次，是近5年同比最多的一年。其中，4月西藏墨脫縣發生6.3級地震，成為前三季度震級最高的地震。而四川長寧縣發生6.0級地震，則造成13人死亡，3500餘間房屋倒塌，22.3萬間房屋受到不同程度的損壞。

自然資源部表示，預報地質災害可有效減少傷亡人數，其中，9月全國成功預報30宗地質災害，涉可能傷亡人數1205人，避免直接經濟損失5369萬元（約6015萬港元）