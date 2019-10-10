坍塌大橋僅用22個月竣工　時任市長涉貪被雙開

江蘇無錫市一條高速公路行車大橋周（10日）突然坍塌，壓中多輛橋下路過的車輛。內地傳媒事後發現，肇事大橋工程當年僅用了22個月時間興建，並被無錫市交通工程質量監督站，評定為優良等級。

內地傳媒引述一份名為《關於312國道無錫段擴建工程竣工決算審計結果的公告》顯示，肇事的312國道無錫段擴建工程為江蘇省2003年度重點建設項目，2003年9月開工建設，2005年6月建成通車，2005年11月工程交工驗收，擴建工程的總體設計單位是「江蘇省交通科學院有限公司」等；施工單位包括無錫交通工程總公司、東盟營造工程有限公司、中鐵十四局集團有限公司等。

內地傳媒記者其後在檢索天眼查數據，無法獲得精確匹配「江蘇省交通科學院有限公司」的企業，但有一家名為「江蘇省交通科學院研究院有限公司」，為上市公司蘇交科下屬全資子公司，且蘇交科的歷史名稱也包括「江蘇省交通科學研究院有限公司」，因此有消息質疑蘇交科為大橋設計單位。惟蘇交科董事長秘書潘嶺松當晚回應內媒查詢時澄清，大橋設計單位並不是蘇交科，強調「（公司）明早會發公告進行澄清」。

此外，網上亦流傳一份《312國道滬寧段擴建工程無錫段施工圖設計》文件顯示，設計編製單位為「無錫市交通規劃勘察設計院」，編制日期2013年11月。據報無錫市交通規劃勘察設計院是中設股份的歷史名稱；惟文件的真實性尚未獲得核實。

至於工程期間擔任無錫市長一職的毛小平，事後被升任無錫市委書記，但在2011年因貪污及與多名女性通姦，被免去無錫市委書記、常委、委員職務，並於2012年4月被開除黨籍。