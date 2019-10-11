天價跳繩班銷情火爆　家長︰感覺兒子上體校！

養成每天運動的習慣，有助小孩子身心健康。然而浙江杭州近日有家長投訴，指自己就讀小學二年級的兒子，竟被班主任要求在十一長假中每天拍片跳繩打卡，每分鐘要跳185下才算「優秀」，直呼︰「我感覺兒子上的是體校！」事件引起輿論關注，有家長形容跳繩已超越英語奧數，成為小一要邁過的「第一道檻」；市面上更出現「天價」跳繩培訓班，10節課費用達到1000元（人民幣．下同，約1120港元）。

根據《國家學生體質健康標準》，對於小一學生而言，男生每分鐘跳繩17下便合格，109下更可達到滿分，至於女生同樣是17下合格，滿分則需117下。惟內地傳媒調查發現，不少小學將跳繩納入必修項目後，合格及滿分要求均大幅提高，學生為了達到要求，每天都要練習，甚至在十一長假中，有學生因為沒帶繩子無法練習，結果旅行都忐忑不安，連家長亦十分焦慮。有家長為讓孩子達標，甚至發動全家「陪跳」。

「以前跳不起的時候以時間計，每天20分鐘，現在每天1000個。」魏女士的兒子剛上小學一年級，但今年暑假起已開始跳繩訓練，魏女士每天帶着兒子練習跳繩，結果在練習3、4個月後，兒子從以往1下都跳不了，到如今每分鐘已可跳120多下。另一位母親李女士亦指，其兒子剛上小一也是1下都跳不了，但因跳繩成績會記錄在期末總成績內，且跟評為「三好學生」等亦有關，她連忙為兒子報讀培訓班，又要求兒子每天練習，「沒有繩也要空跳」，如今兒子每分鐘可跳到147下。

所謂「有需求便有供應」，現時跳繩的熱度，催生了市場上針對小一、小二學生的「跳繩培訓班」。四川野蘋果體育俱樂部的張教練透露，自開學後，每天都有約20至30名學生到其俱樂部，報讀跳繩培訓班；而該俱樂部的收費在市場上算較便宜，每節課70分鐘收費80元（約港元）。另有家長透露，市場上亦有「散戶」跳繩教練，以小班教學形式授課，每班最少6人最多12人，但每10節課收費達到1000元；雖然昂貴，卻十分「渴市」，該家長足足找了1個多星期才能找到。

每分鐘要跳100下屬高難度嗎？有內地記者在街頭找了5名成人實測，結果只有1人成功達標，其餘4人不是挑戰失敗，便是中途放棄。其中唯一挑戰成功的李先生今年30歲，他跳完後紅着臉喘着氣地開玩笑：「跳完之後感覺世界都豁然開朗。」雖然其餘4人均挑戰失敗，但他們與李先生一樣，都認為小孩子只要每天鍛煉，很容易可達到這標準，更認為「對小朋友有好處，他們可以多練練」。