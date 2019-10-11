專家︰跳繩對成長益處多　但無必要報培訓班

內地愈來愈多小學把跳繩納入考核項目，在市場上催生了跳繩培訓班。對此，有體育老師認為跳繩的益處多，且大部分學校的標準並不高，學生不難達標；另有專家指出，跳繩考核只是評判小孩子發育情況的一種方法，即使孩子表現不佳，家長亦無需焦慮，完全沒必要為孩子報讀培訓班。

四川成都市雙林小學課程管理中心副主任吳艇接受內地傳媒採訪時表示，在實際教學過程中，跳繩對孩子來說並不難，以他所教授的小一學生為例，每班至少有5名學生1分鐘內能跳100下以上，多數學生能跳60下以上，即使個別肢體不太協調，或從沒接觸過跳繩的學生，亦能跳30下左右，反映只要掌握技巧和正確姿勢，學生們很容易達到國家標準。

談及跳繩的好處，吳艇指出，跳繩有助小孩子的小腦發育和身體協調性，同時跳繩亦對孩子的踝關節、膝關節、大小腿肌肉群發育至關重要。另成都體育學院附屬醫院副院長廖遠朋教授亦指，跳繩能有效提升青少年的協調能力和靈敏能力，作為帶氧運動亦可提升青少年兒童心血管、呼吸系統發育，同時可提升肌肉力量，刺激骨骼發育。他又指，即使是小一學生，每天進行100至200次跳繩練習，也不會對身體造成太大負擔。

惟吳艇指出，跳繩技術動作相對簡單，體育老師亦會教授跳繩技巧，家長完全沒必要為孩子報班學習跳繩。另豐報少兒體能中心學術總監唐驥也認為，跳繩只是國家用來評判小孩子發育情況的一種方法，通過跳繩考察小孩子的手眼協調能力、手腳協調能力、耐力等，「沒有必要專門去學，平時讓孩子多鍛煉就可以了」。

另廖遠朋教授提醒，雖然跳繩屬於比較安全的運動，但也有需要注意的事項，包括先要學習正確的跳繩動作，同時對於體重超標的孩子，進行跳繩運動時必須嚴格控制運動強度和運動量，避免對膝關節、踝關節造成傷害；至於下肢本身有傷的青少年兒童，更不應進行過多跳繩練習。