福壽螺入侵撫仙湖恐釀生態災難　官方重金鼓勵捕捉

雲南昆明市作家協會副主席半夏近日在網上發文，透露位於玉溪市的撫仙湖發現兇猛的外來入侵物種「福壽螺」，惟多次向政府及媒體反映都得不到重視。文章引起輿論關注，玉溪市澄江縣人民政府周三（9日）急發通報向「福壽螺」宣戰，指已投入180萬元（人民幣，約201萬港元）經費，推出獎勵政策呼籲「全民滅螺」。

通報指出，福壽螺又名大瓶螺，屬外來物種。福壽螺主要進食幼嫩的植物，且食量大；加上繁殖能力極強，以一對雌雄螺為例，交配3至5天後便可產卵，每次產卵200至1000粒，一年可產卵20至40次，一年可達32萬隻福壽螺；故福壽螺對濕地生態系統和農業生態系統危害極大，2003年已被國家環保總局列為首批入侵中國的16種危害最大的外來物種之一。

澄江縣分管撫仙湖環境保護工作的副縣長陳斌指出，該縣已正式發出清理福壽螺的時間表，預計在今年底前便可基本完成第一輪清除福壽螺的工作，並在明年3月底前，全面完成第一次防控任務。至於清除措施以阻斷傳播、人工清除、人工誘捕等方式為主，並推出獎勵措施，對主動採摘福壽螺及其卵交給當局的群眾，將分成螺或卵兩類，分別給予每公斤6元（約6.7港元）或30元（33.6港元）的現金獎勵。