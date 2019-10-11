警方破重大涉黑組織　拘80多人凍結資產15億人民幣

廣西公安廳周四（10日）通報，警方近日破獲一個以張明、李豐、李軍為首的重大涉黑惡犯罪集團，至今已拘捕80多名集團成員，查封凍結涉案資產15億多元（人民幣．下同，約16.8億港元）。據通報，該案是中央掃黑除惡第17督導組重點督辦案件，警方在調查案件過程中，發現涉嫌「保護傘」及官員貪腐線索，已移交紀檢監察部門處理。

廣西公安廳當天在南寧舉行新聞發布會，向公眾發布案件詳情。公安廳刑偵總隊副總隊長覃海洲表示，該犯罪集團長期盤據在南寧、博白等地，為非作歹、欺壓百姓，先後犯下搶劫、非法拘禁、尋釁滋事、敲詐勒索、開設賭場、虛假訴訟、詐騙等40多宗案件，嚴重破壞當地的經濟和社會秩序。目前，警方為徹底摧毀該集團，已懸賞30萬元（約33.6萬港元），通緝該集團主要逃犯李龍。

警方列舉該集團其中一宗案例，指一名蘇姓受害人於2010年12月時，向張明借款5150萬元（約港元），卻被收取「砍頭息（先從本金裏面扣除一部分錢）」，實際只到賬3500萬元（約5769萬港元）。其後，張明更以罰息、利滾利、利息變本金為名虛構債權，並由李軍等人向蘇某暴力追債；蘇某其後再向張明借款，先後累計借了9600萬元（約1.07億港元），惟還款1.59億元（約1.78億港元）後，仍被迫將合共價值1.9億元（約2.13億港元）、名下數十套別墅過戶到張明及其指定的其他人名下。