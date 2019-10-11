女子預繳逾兩萬人仔箍牙　診所因股權糾紛拒服務

浙江杭州一名詹姓女子，早前到當地一間口腔診所矯正牙齒，並繳付兩萬多元（人民幣‧下同，約2.2萬港元）。詎料她第三度前往診所，卻發現診所已換了醫生和老闆，對方更稱不能繼續給她矯正。惟有內媒周四（10日）發現，該診所成立以來並沒變更註冊紀錄；負責人稱，主因是股東間鬧矛盾，有合夥人退股；又稱詹女要退費，須找之前的股東協商。

詹女表示，因牙齒長得不整齊，今年3月到涉事診所求診，「我的牙齒有幾個是壞掉的，他幫我一起算的，剛開始是付了1萬多元（約1.1萬港元），他說我可以上那個牙套，我又付了1萬多，我已經全部付給人家了。」她在8月再到診所，卻遭遇上述問題。

詹女續稱，「領導說他這邊的人、這邊負責的醫生已經離職了，讓我去找之前給我弄牙齒的這個醫生服務。他是推脫責任嘛，那我說費用是付你們口腔診所這邊的，他那邊說他管不了，因為他的股東有變動，我付給他的錢，是給之前的那一撥人去了。」

該診所所屬公司負責人徐先生解釋，「所有的醫生、裝修、房子合同，都是我之前的合夥人在經營管理的，我是不知道的。然後因為我們內部有糾紛，有糾紛之後他們退股了，退股之後，這邊的事情都是我來處理了，法定代表人就是我老婆。」徐男又向詹女承諾，會在1個月內幫對方解決此事。