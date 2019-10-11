不堪深夜校內吠叫　研究生虐殺流浪犬肢解洩憤

四川成都理工大學一名周姓研究生因校園流浪狗對其生活造成影響，近日在宿舍露台虐殺狗隻，並在社交平台中發布圖片，引來網民譴責，要求校方將周男開除。校方周四（10日）表示，已成立專門工作組調查，目前周男正接受警方調查，校方會配合警方處理結果，嚴肅處理。

微信公眾號近日出現一篇名為《強烈要求開除！化學系研究生長期虐殺流浪狗，肢解食用》的文章，指摘周男在社交平台中發布親自虐狗的圖片。周男揚言，「野狗擾民，做成燉肉它不香嗎？」隨後他又回覆網民稱，使用新製作的打狗棒，下午剛打死一隻狗，「能夠三下就把狗頭打碎」。

網傳圖片顯示，周男將一隻黑色狗隻的四肢綑綁，倒吊在竹竿上，更有狗隻全身皮毛被剝下，頭部、身體被殘忍肢解，周男手上拿着狗的頭部和疑似狗隻氣管。周男更展示虐殺狗隻的工具，被虐殺的狗隻疑被周男切成肉塊，準備烹煮。周男發布的貼文隨後被刪除，網民發現相關圖片後怒斥周男冷血，「看着圖片我都覺得反胃」、「警方必須嚴懲，太可怕了」。

周男在社交平台中解釋，校內總有流浪狗在凌晨3點多吠叫，擾人清夢，遂以極端的手法對待狗隻；並批評對留言譴責的網民捕風捉影，聲稱部分圖片是兔肉的相片，不是狗隻的，「不明真相就別亂傳」。事件東窗事發後，周男道歉，保證不會再傷害校內的流浪狗，又表明願意承擔相應的責任，希望網民不要公開其個人資訊。