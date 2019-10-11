塌橋家屬通宵守候　逃過死劫者自言僥倖

江蘇無錫周四（10日）有行車橋倒塌，壓毀3車釀人命傷亡。其中一名身在異地的家屬透露，得悉慘劇後全家未能入睡，皆因親友生死未卜，家人一直在現場守候；一名逃過死劫的民眾稱，經過時無感到有異樣，沒想到一分鐘後整條橋塌下來，自言僥倖。

目前身在江蘇蘇州的華男指，其中一輛壓毀的黃色車輛中，正正載有他的表姐和姪女。他指，事發路段是表姐每天上班下班的必經之路，每天都會經過。華男又指，其表姐今年剛剛出身，是一名喜歡小孩子的幼稚園教師，其工作地點事發地不遠處。

華男續指，其姪女才剛剛幼稚園畢業，家人對此非常憂心，自己決定於周五（11日）啟程回家了解。據報送院死傷者中的確有一名小童，其身份有待確認，華男稱：「現在我們都很着急，在等一個確切的消息！」

一名王姓目擊者稱，事發前剛好駛過倒塌大橋，走過後不久橋便塌下。王男憶述指，行經橋底時並未發現任何異樣，更沒想過這條高架橋會在一分鐘後倒塌。他續指，當時發現不少民眾反方向行走，回頭一看始知事故。他又透露，事發時正處於下班繁忙時間，車流很大，直言「僥倖逃過一劫」！