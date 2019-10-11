傳白宮考慮關稅以外施壓　包括阻截中港資金流動

中美重開新一輪貿易會談，但外界對談判進展不太樂觀。美媒周四（10日）報道，因是次談判或只可能達成有限度協議，促使白宮內考慮除加徵關稅外的其他措施，以向中國施加更大的經濟壓力，包括擴大違反規定的中國企業會承擔刑事責任、禁止養老基金以及大學基金參與中國投資等。

《紐約時報》報道，一份行動備忘錄正在白宮內流傳，由美國智庫哈德遜研究所學者兼白宮顧問白邦瑞（Michael Pillsbury）撰寫，建議特朗普政府考慮對違反財務披露規定的中國企業及其員工追究刑事責任、擴大可導致列入黑名單的標準，並禁止公共和私人養老基金及大學基金參與部分中國投資。

除增加對中國企業的監管外，備忘錄亦提出其他可能的行動，包括加強美國與台灣的關係；以及在香港的自治不被尊重下，阻截中國內地與香港間的資本流動。備忘錄又列出國會議案，或對中國在南海爭議地區的活動實施制裁，並打擊中國出資的孔子學院；而特朗普目前尚未批准立法。

白邦瑞未有透露白宮內的討論，但重申只有關稅並不足夠令中國回應美方的要求；白宮則拒絕回應報道。早前有報道指，華府正研究限制美國資本流入中國，特別是美國政府養老基金投資。

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