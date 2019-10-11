新舊物業管理公司有分歧　租客遭斷網斷電

河南鄭州一家物業管理公司早前因財困無法經營，股東因此讓另一家物業管理企業收購公司。然而，雙方在資金交接上有分歧，導致旗下出租住宅服務無法正常運作，房東幾個月無法透過物業管理公司收到租金，房客交租後仍被斷網斷電。街道辦事處於周四（10日）召集警方、兩家物業管理公司、房東及租客等200多人開會討論解決方法。目前警方及街道辦事處已就資金拖欠的問題展開調查。

河南悅如資產管理有限公司一直為加盟的業主管理住宅單位，包括為他們徵收租客的租金。房東吳蓉（化名）以每個月3000元（人民幣‧下同，約3307港元）的價格，將單位交由悅如出租。但自6月後，她再也沒收到悅如支付的租金。租客崔璇（化名）的房東也有類似經歷，對方周三（9日）告訴她，已有一個月沒收到悅如支付的租金，因此要上門收回崔璇的單位並換鎖。

武程（化名）與女友跟悅如簽訂了3個月租約，並支付了押金、水電費、服務費等合共3900多元（約4299港元），卻在入住4天後，發現單位被斷網絡，十多天後更斷了水電。他們只好借住朋友家。多名受影響租客於周四報警，令街道辦事處召集各方協商。

據指，河南悅如資產管理有限公司與收購方鄭州比遜達美公寓管理有限公司在租戶押金、租金及房東的收房租金等資金方面未交接好。社區建議雙方就租戶和房東受損的利益提出解決方法，而其他糾紛則應透過法律途徑解決。