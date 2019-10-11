供水廠前副廠長因仇恨持槍殺人　檢察院要求數罪併罰

內蒙古通遼市開魯縣自來水公司供水廠前副廠長梁鈞持槍殺人案，縣人民法院刑事審判庭周五（11日）公開審理。檢察部門指控梁鈞以殺人為目的，持組裝口徑槍向6人射擊且射出14發子彈，致5人當場死亡，構成故意殺人、非法買賣槍枝、非法持有彈藥等罪名，應當數罪併罰追究刑事責任。法院擇日宣判。

據了解，梁鈞因不滿公司重用孫姓被害人而心存積怨；至今年3月25日，梁不滿孫男在職工大會期間的發言，2人在前往停車場途中發生爭執，粱男遂在其座駕取槍射擊孫男左胸，見其倒地後又再向頭部射擊，致對方當場死亡。梁男事後更槍擊與孫男關係匪淺的員工，再駕車至供水廠，追擊重用孫男的領導成員，以及與曾因瑣事發生爭執的多名員工，導致多人死傷後駕車逃逸。

經偵查人員鎖定梁鈞行蹤後，警員開槍擊中對方腹部、頸部、臂部等位置後將其拘捕歸案，並當場扣押梁男作案使用槍枝及隨身攜帶的13發子彈，還從其駕駛的車內查獲大量子彈等。經查，梁鈞在前年秋季以打獵為由，經相關途徑購買本次作案所使用的口徑槍及子彈。

通遼市人民檢察院為及時回應外界對案件的關注，派員提前介入熟悉案情，開展引導偵查工作，包括查清案情、補充證據，對涉案槍枝、子彈來源部分的犯罪事實提出具體引導偵查意見，事後向公安機關提出建議，並就審查起訴。