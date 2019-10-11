塌橋涉事公司曾捲法律訴訟　停車場一夜清空

無錫成功運輸有限公司原印在門外大理石上的名稱已被剷除。（互聯網）

江蘇無錫周四（10日）有行車橋疑因有嚴重超載貨車行駛倒塌，有內媒記者周五（11日）抵達涉事的無錫成功運輸有限公司總部，發現停車場的大型貨車在一夜清空。據資料顯示，該公司近年曾被責令停業整頓，捲多宗法律訴訟問題。

位於惠山區錢洛路的無錫成功運輸有限公司總部，其大門緊鎖且原貼在門外大理石上的公司名稱已被剷除，但仍看到字樣痕迹。惟在逾千平方米的停車場僅停泊一輛警車及數輛私家車外，現場已沒有任何貨車。

該公司周圍的企業以物流、機械為主，多名居民及附近員工表示，無錫成功運輸有限公司搬遷到此已近3年，常見到有鋼捲板、貨櫃等運輸物品。在周四下午時還見到停車場泊滿貨車，至翌日早上全都消失無蹤。

資料顯示，無錫成功運輸有限公司成立於2014年，註冊資金為500萬元（人民幣‧下同，約562萬港元）；但公司在前年10月因「擅自新建加油站」，被市商務局處罰3萬元（約3.4萬港元），並責令停業整頓。

在2017年至2019年短短3年，該公司至少有涉及9宗的法律訴訟，當中有6宗為均為交通事故責任糾紛。當中在2017年3月，無錫成功運輸有限公司因所屬車輛違反交通法規，被蘇州地區公路管理部門處以6.62萬元（約7.44萬港元）罰款，後因拒不執行被法院強制執行。