11歲男童疑因口角被殺　家屬指案件疑點重重

廣西博白縣一名11歲男童自上周四（3日）起失蹤，其遺體終在周三（9日）被尋回。警方調查後指，該男童生前疑與一名少年口角，被對方用磚頭砸死，再埋屍樹下。然而，男童的家屬卻認為此案疑點重重，促請警方進一步調查。

上周四是亞山鎮田旺村蘇屋男童蘇藝的生日，當日下午3時，他曾到訪同村另一名男童的家並與對方玩啤牌，其後離開。一直到下午4時許，仍有村民見過蘇藝，惟他其後下落不明。警方連日在村內及附近搜索不果。直至周三上午，該名曾與蘇藝玩耍的男童帶警員到距離蘇藝家幾百米的一棵芭蕉樹下，眾人終在該處發現蘇藝的遺體。

蘇藝的遺體全身赤裸、被壓在磚頭下，頭部有傷。警方其後拘捕疑犯蘇x生，指他與蘇藝吵架後殺人埋屍。蘇藝的堂姑表示，他們家的大人與蘇x生家的大人互相認識，但她不認識蘇x生，只知道他看起來約15歲，「不是很正常、有點傻」。她指，不肯定到底是兩家的大人有磨擦，還是兩名孩子吵架導致悲劇。

蘇藝的堂姑稱，他們一家仍對此案有很多疑問。據稱，警方調查時，警犬曾跑到江邊去，但蘇藝家及藏屍地點也不在江邊，調查結果未能解釋此點。而他們相信蘇x生有智力問題，應該不能將屍體流出的血處理得如此徹底。此外，兇器磚頭及蘇藝的衣服仍未被尋回。