傳賈躍亭擬在美國申請破產重組　解決債務問題

內地樂視網始創人賈躍亭早前盛傳被中證監調查後，周五（11日）傳出他有意在美國申請個人破產重組的消息。內地傳媒引述接近賈躍亭債權人的知情人士指，剛剛收到一份賈躍亭在美國法庭主動申請個人破產重組的文件。

報道指出，該文件內容顯示，賈躍亭計劃把全部資產通過債權人信託的方式，轉讓給債權人，該信託由債權人委員會和信託受託人控制和管理；意味債權人將提前拿到賈躍亭全部資產及其收益權，賈躍亭也不再持有任何電動汽車製造商Faraday Future（FF）股權。

對於上述說法，FF僅回應稱「債務由國內債務小組處理」；內地傳媒亦未能聯繫更多賈躍亭債權人置評，亦未有賈躍亭債權人委員會公開成立的消息。但報道引述負責樂視控股債務小組相關人士稱，賈躍亭一直籌劃相關的還債方案，以便徹底解決個人債務問題。

據了解，在美國《破產法》框架下，有破產清算（Chapter 7）和破產重組 （Chapter 11）兩種方式；其中破產重組是指企業或個人在資不抵債的情況下，法律允許債務人向債權人提出一個重組方案，以某種資產保障的方式延期償還。