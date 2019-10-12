修例風波：官媒批中大學生有違校訓　師生對談變批鬥會

香港反修例示威尚未平息之際，日前香港中文大學學生與校長段崇智公開對談，惟期間段惹學生不滿，發言更多次被人打斷。對此官媒周五（11日）發表評論文章，批評學生一言不合就爆粗辱罵、圍攻欺凌，把對話會弄成了批鬥會，並質問激進學生在對話會上的「表演」，對照中大校徽上的「博文約禮」四個字，「冤枉嗎？諷刺嗎？」

文章指，對話會上老師如履薄冰、戰戰兢兢，極盡小心發言，猶如正在經受審判，相反擠滿會場的學生乖張暴戾，不時用粗口、噓聲、鐳射筆招呼老師，無禮、粗魯乃至卑劣之表現令人寒心，在本身是好事一樁的對談中，硬是把發言搞成了發橫，把傾訴搞成了傾軋，變成只要自己的言論自由、不要別人的言論自由。

文章又指，博文約禮是中大的校訓，但涉事學生認識偏頗、教養失缺，尊師重道全不見蹤影，其對待暴徒製造的暴力視而不見、一味讚美；對待老校友的苦心勸誡或是不同意見學生，則噓聲四起、污言相向、盡是欺壓，甚至連校長的回應稍有差池，也毫不留情地進行辱罵，批評該些學生有違校訓，甚至充當破壞自由、民主、法治的急先鋒，「對得起學校的歷史和先人，對得起自己作為中大一員的榮譽和身份嗎？」

文章續稱，雖有中大女生聲淚俱下聲稱遭受警方性暴力，但其沒有提供確切證據和翔實內容，倘校方在真相尚未明瞭下憑一人之言便譴責某方，屬不公不道之舉；而在校園出現批鬥、欺凌風氣時，校方更應擦亮眼睛、直起腰板，遏制歪風邪氣。文章最後指出，中大的亂象同樣出現在香港其他學校中，暴力的魔爪正伸向校園，故各校更應明白止暴制亂的重要性、迫切性，並採取行動，讓學生們不被煽惑控制、不為暴力侵染。