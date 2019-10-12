台船長疑千浬外中風命危　海巡艦馳騁4天驚險救援

台灣漁船「華偉707」號周日（6日）於台灣最南端的岬角、與菲律賓隔海相望鵝鑾鼻東南方約千浬處捕魚，詎料林姓船長疑因中風致半身失去知覺。命懸一線之際，隸屬海巡署偵防分署、正在台菲海域執勤的「南投艦」冒着惡劣海象，在海上馳騁4天，航行超過千浬後，終於周四（10日）完成這場驚險救援。

據海巡署艦隊分署東部地區機動海巡隊副隊長陳源欽稱，林船長事發當日早上半身突然失去知覺，疑似中風，通報後評估須立即就醫。惟當時漁船位於鵝鑾鼻東南方約1125浬處，當局隨即決定派南投艦趕赴救援。據報當時相關海域海象惡劣，為執行這千浬之外的任務，南投艦必須精算油料並以最大安全速度前往。

馳騁2天後，南投艦與華偉707號會合於鵝鑾鼻東南方562浬處，並將船長接駁至艦上，隨後再航行至指定海域進行吊掛作業。至周四上午，該艦於距鵝鑾鼻東南方91浬處與黑鷹直升機會合，然而吊掛過程中，船長隨身行李一度被強風吹落海面，幸經海巡人員及時打撈，順利結束該場海上驚魂。目前船長已被送醫治療。