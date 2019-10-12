台灣博愛座再惹爭議　市民稱不讓座居少數

台灣台北捷運日前有兩女士因博愛座（港稱關愛座）的「讓座」問題，引發肢體衝突鬧上警局，再次引起社會對成立博愛座制度的關注，並於社交網引起熱議。東網記者訪問多名台灣民眾，大多人均認為不應該廢除博愛座，因畢竟仍有許多族群需要使用。

北捷板南線新埔站往頂埔方向的列車上，在上月底發生一宗大媽強迫金髮妹「讓座」事件，前者還拿出一張疑似身障證明粉紅小卡，對着金髮妹叫囂及拉住對方頭髮將她強行扔出博愛座。有網民質疑博愛座制度是否需要廢除，隨即引起網上熱論，分為「剝削有需要人士的權利」，以及「應廢除，有心全車都是博愛座」兩組派別。

北捷客服中心主任凌啟堯指出，博愛座乃依據「身心障礙者權益保障法」及「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」依法設置。但乘坐對象非僅限定老弱婦孺，有需求的旅客亦可使用。北捷以勸導為主，推出如好孕標章，讓有需要的孕婦在乘車時索取使用。他認為，大多民眾自幼被教育需讓座，遇上有需求狀況，還是會讓座。至於主動或被動，則端視所謂道德勸說。

一名75歲受訪長者指出，她發現多數年輕人均會自動讓座，認為即使遇到不肯讓座的人都無法強制，得靠基本禮儀入手教育。另一名陳姓長者則指出，大多不讓座的市民都是故意低頭玩手機或假寐，但她不建議廢掉博愛座，因恐怕會損害弱勢乘車族的權益。

20多歲的陳姓青年認為，據其經驗所見，廢除博愛座只會令真正有需要的人失去權利。而且當地長者居多，反之被稱為正義魔人及倚老賣老的爭議者在社會其實並不多。另一名陳姓女士也表示不贊成廢除博愛座，她認為台灣的中年人較有讓座的愛心，如60歲的會讓給70、80歲的長者，而年輕人大部分一上車就玩手機，不會注意週遭是不是有需要讓座的情況。

台北市公運處朱宸佐科長表示，該市長者居多，所以博愛座實際設置由法例規定的15%增至30%，而大多數市民遇到需要的情況下都會讓座，而爭議部分則屬少數。而北市目前正擬推廣「優先席」，專為有需要的人設置，一般人則不能佔用，避免類似爭議。

(東網駐台記者宋江誠報道)