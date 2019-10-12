神烈山碑字樣遭非法抹紅　警方介入調查

江蘇南京下馬坊遺址公園內的神烈山碑，為世界文化遺產明孝陵的一部分，然而碑上原本煙灰色的「山」字，周五（11日）卻被人擅自抹成了鮮紅色，嚴重違反了《文物法》中不改變文物原狀等原則。目前警方已介入調查，肇事者身份已被查明；市文旅局相關負責人表示，將根據文物受損情況，予以相應處理。

當日下午，內媒記者趕至現場，發現神烈山碑朝向中山門大街的碑面上，原本有些模糊的「神烈山」三字，其中的「山」遭人用鮮艷紅色液體整體描畫，下方還有滴落的液體。工作人員透露，現場留下的桶和筆已經被警方拿走取證；沿街一側的石碑外圍則被用塑料布進行圍擋，以免市民圍觀拍照。

市文化和旅遊局負責人表示，專家已到過現場，並指出被抹紅的部分可以清洗乾淨，不會對文物本體造成傷害。中山陵園管理局文物處處長張鵬鬥則引述專家指出，倘在污漬尚濕時處理，會令其滲入內部，反而待其凝固後處理會更好；待警方完成相關程序後，專業清理工作將立即開展。

至於如何處置肇事者，當局指，若文物受損嚴重，會依刑法處理；若受損輕微，則是一般的行政處罰，如罰款等，未來將根據後期的技術鑑定，再給予相應的處理。據了解，位於下馬坊東側的神烈山碑於明代嘉靖10年（1531年）豎立，後該碑損毀，至崇禎14年（1641年）再重立，其碑身和碑帽為一塊整石鑿成。