百度網盤會員資格突遭取消　用戶怒斥推卸責任

由李彥宏（小圖）掌舵的百度，旗下的百度網盤遭網民批評。（互聯網）

由李彥宏掌舵的內地搜尋引擎百度連接爆出醜聞，百度近日無事先通知的情況下，突然取消大批百度網盤級會員的會員資格。在批評聲中，百度發聲明先對被受影響用戶冷嘲熱諷，再解釋被取消資格者是用了網上代充服務，代充者事後退錢，百度無法處理。網民卻狂插百度不知所謂，沒有事先修補漏洞，卻在用戶權益受損時率先撇清自己的責任。

據了解，不少民眾為方便，向百度網盤繳付金錢後成為超級會員，他們多選擇讓他人代充的方式充值，可更為便宜。事發在今年5月開始，大批帳戶用戶在百度網盤ios客戶端中購買年度超級會員，隨後退款；惟事後有用戶投訴未有操作退款，已被取消會員資格。事件引來大批用戶不滿，甚至向消委會投訴。

百度網盤在官方微博中發聲明稱，由於蘋果公司單方面支持虛擬服務的全額退款，所以百度網盤不得不取消已退款用戶的超級會員權益；並在調查中發現大部分用戶讓他人代充值等手段成為超級會員，但被代充值服務的提供者操作退款。

據蘋果公司規定，這些代充提供者為消費者充值超級會員後，又在其中操作全額退款，所有款項被退還到代充者的帳戶中。百度網盤退還款項後，從而出現先為用戶開通會員後又將其取消的情況。

百度網盤表示，因無法向蘋果公司取得涉事代充用戶資料，因而無法為投訴用戶追討損失。百度網盤要求相關用戶提供與代充提供者的聊天記錄和金錢交易等相關證據，再向公安機關求助追討損失。不少網民在聲明貼文下留言，認為代充情況早已出現，目前相關問題仍未解決，「發個公告就沒後續了？出了事情就甩鍋給別人（意即推卸責任）」。