男子誘使上千人網貸　詐騙1800萬人仔囚12年

上海市金山區人民法院日前審結一宗網貸平台詐騙案，被告人楊某軍涉誘使超過1100名貸款人通過網貸平台幫其套現，騙取各網貸平台1800餘萬元人民幣（約1980萬港元）。法院裁定楊某軍犯詐騙罪，一審判處12年有期徒刑，罰款30萬元人民幣（約33萬港元）。

金山法院指，2016年12月至2018年10月間，被告人楊某軍為謀取非法利益，以可以獲得好處費且毋須還款為誘餌，找到蔡某風、孫某梅等人向上海及北京多間網貸平台作虛假貸款，並與相關商家串謀，將上述公司所發放貸款直接或通過平台業務員交予自己。

楊某軍取得錢後，除向貸款人、相關商戶、中介人員支付好處費，將部分用於歸還之前貸款，部分用於個人消費等。至案發時，他共向各網貸平台騙取1800萬餘人民幣，其中800萬餘元人民幣（約883萬港元）未有歸還。

至去年10月28日，楊某軍因資金鏈斷裂，主動投案。經審理後，法院認為被告人楊某軍以非法佔有為目的，夥同他人多次詐騙款項，數額特別巨大，其行為已構成詐騙罪。被告人楊某軍自動投案，如實供述自己的罪行，遂從輕處罰。