野生小熊貓慘被輾死　村民圖毀屍滅迹遭遊客撞破

四川涼山州木里縣一名仁青姓村民周五（11日）駕車接載3名朋友回家途中，意外撞死一隻國家二級保護動物小熊貓，邱姓朋友見狀，企圖把小熊貓屍體帶走毀屍滅迹，惟被一名女遊客撞破。女遊客事後在網上公開事件，警方隨即介入調查。

女遊客表示，當天下午4時許駕車經過木里縣時，看見前方有一輛越野車停下，多名男子從車上走下來，其中一名男子從路旁拾起一隻小熊貓，試圖拖回車內。她看見小熊貓當時還在吐血，連忙拍下照片，未料其他男子恐嚇女遊客不准報警，並要求她刪除照片。由於當時手機訊號極差，女遊客未能報警，只好偷偷保存照片。

女遊客回到酒店後，上網查詢才知小熊貓是國家二級保護動物，且瀕臨絕種。惟她表示，由於當時前車距離比較遠，未能清晰拍下車牌，「行車記錄儀也不是很清楚」。

警方發現女遊客的網貼後，立即介入調查，並在周六（12日）通報經初步調查，木里縣屋腳村4名分別姓仁青（司機）、姓邱、姓馬及姓蘇的男子，當天到銀行辦理借貸後，乘坐越野車回家途中，一隻小熊貓突然從路坎上方跳下來，司機來不及煞車，將小熊貓撞倒並輾死。事後邱男把小熊貓屍體帶回家中。

警方其後在邱男家中起回小熊貓屍體，確認小熊貓頭部、腰部均被輾碎，已將屍體帶走調查，將案件移交至木里縣森林公安局辦理。