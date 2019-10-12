全市公路收費站加裝稱重設施　貨車須合格才能通關

江蘇無錫一條行車大橋周四（10日）發生崩塌，引起輿論關注。事故發生後，無錫市政府隨即成立交通事故調查組，邀請5名專家協助，至今已對多名責任人採取強制措施。當局亦宣布已在所有高速公路收費站安裝秤重設施，貨車重量必須合格才能通關。另全國多地亦展開公路橋樑安全隱患排查工作。

據通報，有關小組已在周五（11日）展開調查，分別對車主、肇事車輛、載貨情況、橋面傾覆、被壓車輛、橋面上側翻車輛，以及運輸公司、貨物裝載碼頭單位等進行先期調查；並已對肇事司機、車主、運輸企業法人代表及貨物裝載碼頭主要負責人和管理人員等採取強制措施。

至於專家則對事故橋樑及相鄰兩聯橋樑進行技術分析，待綜合各方相關資料後，將進一步分析事故原因，最終形成技術分析報告。另調查組亦將對事故有關的管理層面的原因和責任作深入調查。

另當局亦宣布，目前包括無錫東、無錫西、無錫北、玉祁、南泉等在內的無錫所有高速公路收費站，均已安裝秤重設施，所有貨車在進入高速公路前，必須先進行「拒超秤台」檢測，載重合格才能通關。目前，事故現場已清理完畢，已恢復通行。

此外，在無錫事故發生後，包括江蘇昆山市、張家港市、貴州都勻市、河北邯鄲市、安徽合肥市在內，全國多地迅速展開市政公路橋樑設施安全隱患大排查工作。