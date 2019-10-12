省最大涉黑案一審宣判　首腦被判囚25年

山西忻州市中級人民法院日前就該省最大宗涉黑案件、朱強黑社會組織案一審公開宣判，其中組織首腦朱強被判處有期徒刑25年，並處沒收個人全部財產；其他58名被告則分別被判處有期徒刑1年6個月至25年不等。

法院經審理後查明，由朱強領導的黑社會組織成員多達38人，先後犯案一共50多宗，涉及14個罪名，包括尋釁滋事、敲詐勒索、聚眾鬥毆、故意傷害、非法拘禁、強迫交易等。該組織利用政府人員包庇縱容，長期在農村內稱霸一方，徵地拆遷補償中成為「村霸」；又向煤炭企業負責人敲詐勒索或放高利貸，對煤炭生產領域形成嚴重破壞；且組織「地下執法隊」欺壓百姓；又把朔州市藝海公館開辦成賣淫嫖娼場所等。

法庭判決，組織首腦朱強、幹部喬海及張小兵，組織、領導黑社會性質組織等罪成，數罪併罰分別被判有期徒刑25年、25年及24年：35名被告犯參加黑社會性質組織罪，數罪並罰分別被判3年6個月至19年不等；另21名被告則犯包庇、縱容黑社會性質組織罪及其他罪名，分別被判1至6個月至14年不等。其中包括朱強等7名被告，同時被沒收個人全部財產。