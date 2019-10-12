付費改朋友圈定位服務惹議　微信：已要求下架

內地網民經常會在微信朋友圈內發布照片，分享日常生活動態。不過，「付費更改朋友圈定位」服務近日引起討論，用戶只需付10元人民幣（約12港元），即使安在家中仍能假裝到處旅遊分享美照。微信周六（12日）回應指，正與電商平台溝通，要求下架相關違規服務，強調一直打擊外掛行為，技術部已介入調查。

內地媒體報道，朋友圈內炫耀財富、品味、高端的圖片均能在電商平台購買。商家會遠程登錄買家的微信帳戶，再使用外掛操作發布動態；外掛軟件更可單獨售賣。據悉，在朋友圈打造虛假的「高端人設」已在內地逐漸形成一條完整的產業鏈。

據了解，利用微信群控技術開發的外掛軟件，通常被包裝成「微營銷」神器，具體表現為通過虛擬定位、批量打招呼等方式，實現批量添加好友，自動化批量發布朋友圈，一鍵點贊、評論等功能。

微信表示，上述軟件破壞微信平台的正常營運，為惡意營銷行為提供便利條件，對正常用戶造成騷擾，提醒用戶不要使用此類軟件，以免有私隱洩漏和財產安全等風險。經用戶投訴並核實確認有使用外掛的帳號，微信將依據相關法律法規處罰，包括限制好友添加、發布朋友圈、登錄等功能。