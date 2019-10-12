塌橋貨車司機仍留醫　親友︰載多少由老闆決定

江蘇無錫行車天橋周四（10日）倒塌，造成3死2傷；警方經調查後，指事故原因是2輛貨車嚴重超載引起。其中一名涉事貨車司機37歲的王男至今仍在深切治療部留醫，其親友坦言，絕大部分貨車司機都深知超載的危險，但貨車載重量是由老闆決定，為了養家糊口，貨車司機才會冒險開車。

王的親友表示，王男駕齡已有10年左右，中途曾因身體因素轉行，後為了養家，又做回貨車司機一職；王男為人開朗豁達，人緣甚佳，朋友同事得知事故發生後，紛紛向老闆查詢其狀況。據稱，王男是家中獨子，育有一女兒，其女兒目前仍在就讀中一，家裏經濟環境不佳。

王的朋友又指，貨車司機不可能左右運載貨物的重量及數量，「老闆讓載多少就多少」，若拒絕老闆的要求就相當辭工。另王的親屬表示，大部分貨車司機的為了養家糊口，都會加班熬夜，三餐就在車上吃麵包餅乾解決，環境較好的司機才能買飯盒吃。

另主診醫生指出，經初步診斷，王男是顱腦重症外傷、創傷性濕肺，應激性潰瘍及橫突骨折，經治療後，王男目前情況穩定，但仍需在深切治療部觀察，以防發生併發症。