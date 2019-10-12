傳韓國瑜下月上旬訪美　支持派憂拒絕前往影響選情

台媒周六（12日）報道稱，國民黨總統候選人、高雄市韓國瑜可能在下月上旬訪問美國，拜會當地國安會、國務院、國防部、貿易總署、智庫等機構。惟官方暫未證實消息。另台灣近日有團體連署罷免韓國瑜的市長職務，發起人周六在Facebook中公布稱已收到30萬份連署書。

台媒表示，韓國瑜陣營內部目前有兩派意見，仍未有最終決定，部分人反對韓訪美，認為他應該注重在台選舉，擔心訪美行程可能會失分；另有人擔心若韓拒絕訪美，將帶來負面影響。台媒表示，韓傾向贊成派，初步規劃將在11月初至11月第2周前訪美。

罷免韓國瑜市長職務的發起人表示，原定在12月底收齊30萬份連署書，但目前已提前兩個多月就達標，顯示罷免韓已成為高雄人的共識。根據選舉罷免法規定，發起罷免單位的安全做法是以30萬份為聯署目標。

另外韓國瑜妻子李佳芬原定在8月底走訪東南亞國家，但隨後因故取消。有知情人士表示，李將在本月23至29日到訪菲律賓、越南等東南亞國家，到時將有各地僑胞為韓舉辦造勢活動募款。