黨委前副秘書長　涉嚴重違紀違法受查

內蒙古自治區紀委監委周六（12日）通報，內蒙古自治區黨委前副秘書長、辦公廳主任包廣林，因涉嫌嚴重違紀違法受查。

資料顯示，包廣林現年64歲，內蒙古扎賚特旗人，歷任內蒙古自治區黨委辦公廳督查室副主任、助理巡視員、主任兼接待辦公室主任，黨委副秘書長，2015年11月任職內蒙古政府參事，至去年9月退休。

重慶市紀委監委通報，重慶市市場監督管理局前黨組副書記、副局長楊宏偉，涉職務違法及受賄犯罪被雙開（即開除黨籍及公職），違紀所得已被收繳，涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

經查，楊宏偉拉幫結派，扭曲用人導向，閱讀、收藏有嚴重政治問題的境外書籍；搞形式主義、官僚主義，違規收受禮品禮金，出入私人會所，接受私營企業主安排的旅遊活動；經濟上極度貪婪，大搞權錢交易，收受巨額賄賂；生活極度墮落，貪圖奢靡享樂，大搞權色、錢色交易，長期參與賭博活動等。

此外，貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司黨委前副書記、副董事長、總經理劉自力涉嫌受賄罪一案，經貴州省人民檢察院指定管轄，由黔南布依族苗族自治州人民檢察院，依法向黔南布依族苗族自治州中級人民法院提起公訴。