全國破2367個涉黑組織　打擊保護傘成主攻方向

全國掃黑除惡專項鬥爭第二次推進會日前在陝西西安市召開。中央政法委公布，截至上月25日，全國搗破2367個涉黑組織，29571個涉惡犯罪集團，共34792名涉黑涉惡違法犯罪人員投案自首。中央政法委要求，各地要以重點地區、行業、領域為主，緊盯「保護傘」、「關係網」及黑惡勢力經濟基礎，將打擊「保護傘」作為下一步掃黑除惡工作的主攻方向。

中央政法委表示，2019年上半年，全國刑事案件同比下降6%，8類嚴重暴力案件下降11.1%，涉槍案件下降44%。截至9月底，全國紀檢監察機關立案查處涉黑涉惡腐敗和「保護傘」案件、移送司法機關共5500人。

中央政法委要求，各地要以重點地區、行業、領域為主，緊盯「保護傘」、「關係網」及黑惡勢力經濟基礎，將打擊「保護傘」作為下一步掃黑除惡工作的主攻方向。

針對執法辦案中遇到的新問題，當局將出台有關黑惡勢力非法放貸、網絡涉黑涉惡犯罪等指導意見，對黑惡勢力涉足的新領域、採取的新手段、呈現的新形態，及時出台深挖整治的指導性文件，完善法律政策指導機制。

此外，當局要求完善公安、紀檢監察「雙專班」偵辦模式，落實提前介入、同步立案、聯合辦案、訊息反饋等措施，提高辦案效率。全國掃黑辦要推動重點行業主管部門落實行業監管責任，切實加強對行業領域內黑惡線索排查、亂象整治等；全面清理受過刑事處罰、存在「村霸」和涉黑涉惡問題的村幹部，落實村「兩委」換屆縣級聯審機制。