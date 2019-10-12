浦發銀行分行涉違規放貸　時任董事長被銀保監會罰款

中國銀保監會周六（12日）公布，針對浦發銀行有分行違規放貸，以及廣發銀行有分行違規擔保等情況，曝露出2間銀行時任高管出現失職等問題，銀保監會決定對時任董事長及高級管理人員進行處罰問責。

其中，浦發銀行成都分行早前發生違規放貸案件，曝露出浦發銀行對分行授信業務風險狀況嚴重失察，未及時採取有效措施核查整改，且存在未及時向監管部門報告，關鍵崗位輪崗制度執行不力等問題。銀保監會決定對該行副行長穆矢處以警告並處罰款30萬元（人民幣．下同，約33.7萬港元），並對時任董事長吉曉輝、時任行長朱玉辰的失職行為，處以警告及罰款20萬元（約22.4萬港元）。

另廣發銀行在2012年至2016年期間，合規經營類與風險管理類指標設置不合規，同時在員工行為管理、輪崗制度、案防制度建設與執行等方面，均存在諸多問題。在多個因素影響下，導致廣發銀行惠州分行發生違法違規擔保案，影響惡劣。銀保監會決定對時任行長利明獻的失職行為，時任董事長董建岳未及時糾偏並監督高管層有效履職，均被處以警告。