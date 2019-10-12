無緣諾貝爾文學獎仍爆紅　殘雪：對成熱門感意外

有「寫作女巫」之稱的湖南籍女作家殘雪（本名鄧小華）雖然無緣諾貝爾文學獎，但她因賽前預測成大熱門而引起內地市民關注。她周五（11日）接受內媒電話訪問時，對自己成熱門人選一事表示感到意外。

殘雪表示，早就預計自己得不到有關獎項，但亦說明該屆評委比過往開放，重視高層次的純文學。她認為獲獎的作品需要有讀者基礎，雖有專家特別推崇自己的作品，但因讀者群及廣泛影響還不夠，還需要等好長時間。

她又形容自己作品的靈感主要來自日常生活，我不需要特定的靈感，現時自己亦每天繼續堅持寫作約40至50分鐘，大概900至1000字。她又形容自己寫的是寓言式作品，紮根在現實日常生活中間，指向未來的理想主義。對年輕人來說可能看到他們的理想。

殘雪又指出，文學能夠改造人格，除了精神及肉體世界，特別是日常生活；而自己作品的特點，就是必須要研究才能叫做「看」，非得要研究才能叫讀我的作品，其讀者很多是熱愛生活、有理想追求、讀過很多文學和哲學作品，這樣才會有比較，看得出作品的高低。