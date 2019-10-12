復興墜機釀49死　公司破產法院改判台婦索賠敗訴

台灣復興航空公司一客機5年前在澎湖墜毀，造成49人死亡。惟客機殘骸砸毀西溪村一住所，導致58歲屋主邱姓婦人受傷。後者在一審獲賠153萬元新台幣（新台幣‧下同，約40萬港元），惟邱婦不服上訴要求獲得其他餘款。詎料復興航空去年宣告破產，高雄法院高雄分院二審認為邱婦提告有違破產法規定，撤銷原判後改判其敗訴，全案可再上訴。

事發於2014年7月23日，邱婦因飛機殘骸掉落造成腦震盪、腰椎損傷等傷害，遂要求復興航空賠償醫藥費、不能工作損失、勞動力減損、精神撫慰金等約726萬元（約189萬港元）。而復興航空表示，邱女在2015年9月2日起已復原，鑑定報告亦無法證明永久喪失勞動能力，且公司事後已致贈將近30萬元（約7.8萬港元）的慰問金和醫療雜支，拒絕再賠償給邱女。

雙方對一審判決不滿，上訴至高等法院高雄分院；惟案件審理期間，復興於去年6月宣告破產，並認為邱女索賠金額過高，案件應依照破產程序進行，請求法院駁回邱女的訴訟。法院審理後認為，雙方就邱女請求損害賠償的項目和金額都有爭執，但依照《破產法》規定，破產債權人只能依照破產程序清償債務，認為邱女應該向破產法院申報，所以改判邱女敗訴。