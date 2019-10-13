地震後女士裹浴巾大叔全裸避難　網傳餘震證實屬謠言

廣西玉林北流市附近（北緯22.20度，東經110.53度）上周六（12日）發生5.2級地震，事後不少網民回想事件仍心有餘悸，紛紛於微博留言，更有網傳圖片顯示，有妙齡女子為了走避，直接身裹浴巾或棉被站在路邊。另針對有網傳消息指，周日（13日）凌晨2時多還會有餘震，中國地震台網回應指​消息屬謠言，呼籲民眾別驚慌。

廣西地震台網中心副主任孫學軍表示，地震發生後，各部門正在商討，目前震情正在統計當中；玉林消防北流中隊亦稱，尚未發現房屋倒塌和人員被困。而不少民眾均紛紛親述事發經過，其中南寧某高校學生小路，在地震發生時正躺在位於一樓的寢室內玩手機，她表示一開始意識到床明顯晃了五六下，但並沒以為是地震，直到窗外突然群情高漲，才發現樓內的人早已開始逃跑並嚷着「地震了」。

另一邊廂，廣東湛江的胡先生亦感受到強烈眩暈感，其一開始還以為只是自己起來時頭暈，直到兒子說書櫃和牆壁碰撞，才意識到是地震，趕緊下樓。除此之外，網傳多張民眾狼狽出逃的圖片，有疑在地震發生時正在沐浴的男女們，全身只裹着浴巾便匆匆走上大街查看手機，更有大叔全身赤裸，坐在友人的電單車後座逃難。同時亦有網民表示，地震導致家中地板出現一道大裂縫。

針對網傳周日凌晨2時43至45分還會出現餘震，呼籲民眾找空曠地方暫避的消息，中國地震台網指出其為謠言，不屬實，呼籲民眾不要再傳播求證，以免擴散謠言，又稱：「以前，每當遇到較大地震，時而有謠言傳播，但造謠的人都被抓了，無一例外。」

中國地震台網中心研究員孫士鋐則分析稱，雖然相關地震帶有活躍跡象，但該區域過往活動水平相對較低，因此連續發生更大強度地震的可能性不大，當地居民無需恐慌。此外，南寧鐵路指出，鐵路部門已立即啟動地震應急響應，及時扣停益湛、黎湛線上正在運行的列車，組織人員對鐵路設備進行安全檢查。