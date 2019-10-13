商圈嘉年華現即棄餐具　民眾質疑市府未帶頭減塑

有參與台北生活祭的攤商提供即棄餐具，民眾質疑當局未以身作則落實減塑政策。（中時電子報圖片）

台灣台北市政府上周六（12日）於西門中山堂廣場舉辦「台北生活祭」，獲23個夜市商圈和76個攤商參與，然而有民眾發現攤商仍大量使用即棄餐具，質疑當局未以身作則落實減塑政策。環保局負責人則回應指，「台北生活祭商圈」並非限制使用即棄餐具的地區。

在該以「GO西城，我的童話台北」為主題的商圈嘉年華上，有民眾發現現場攤商仍在使用即棄竹筷、紙杯、紙餐盒及塑膠餐具和飲管等，並未落實減塑，質疑市府沒有以身作則。一名許姓女市民認為，環保局應落實稽查，而不能是因是市府所舉辦的活動就「無王管」，又強調自己日常生活中都習慣攜帶環保餐具。

市議員洪健益表示，當局自2016年起已投放2000多萬元（新台幣‧下同，約519.5萬港元）補助攤商汰換餐具，但有攤商拿了錢卻未落實，尤其今次活動是由市府所舉辦，故當局應該進行監督讓攤商改善。環保局負責人楊維修則表示，台北生活祭商圈非限制使用即棄餐具的地區，且減塑政策適用於全台，並非只適用於台北市政府。

據7月1日生效的環保署公告的「一次用塑膠吸管限制使用對象及實施方式」，政府部門、學校、百貨公司業及購物中心、連鎖快餐店等場所不提供塑膠吸管，環保局也從當日開始稽查，不改善者最高可處6000元（約1558港元）罰鍰。