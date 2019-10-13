穿自製膠袋婚紗直播爆紅　少女：冀減輕家庭負擔

四川21歲少女左哈，近日因穿着自製的「膠袋婚紗」拍片爆紅。雖然她只是一名住在山區農村的普通女孩，但憑著設計及直播風格，深受網民喜愛，更搖身一變成為網紅。

由片中可見，左哈身穿一襲白色婚紗，頭紗在風中飛舞，手中捧著鮮花，臉上流露幸福燦爛的笑容。網民紛紛稱讚該輯婚紗照，「蠻有創意的，比真實的婚紗還好看」、「穿塑料都那麼好看，無與倫比的美」、「最美的婚紗，山坡的手捧花，獨一無二」。

左哈表示，初時覺得當地出售的衣服不好看，「還不如穿這個膠袋好看」，遂突發奇想將黑色膠袋做成衣服，後來更用膠袋、薄膜、床單等材料製作婚紗。她介紹白色婚紗的上半身是氣泡膜，內裏是廢舊布料，裙擺則以塑膠薄膜為主。為讓裙擺更有型，薄膜下更用化肥袋縫製內襯。

她早年曾出外打工，月收入僅2000元（人民幣．下同，約2250港元），因母親意外受傷才回家。她其後認識一名用直播賺錢的同鄉，遂讓對方教授她直播技巧。

左哈平日會幫忙做家務、農活、餵豬、放羊等，閒時會拍片或在網上直播，平均月收入逾萬元，希望藉此可以賺錢減輕家庭經濟負擔，「塑料膜婚紗好看，真的婚紗應該更好看啊，但是真的太貴了，買不起，也不敢幻想」。