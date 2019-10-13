老齡人口增速加快　每4名戶籍人口1人60歲或以上

北京市老齡工作委員會辦公室上周六（12日）發布《北京市老齡事業發展報告(2018)》，顯示截至2018年底，北京市60歲或以上戶籍老年人口增至349.1萬人，佔全市戶籍總人口約25.4%，意味着每4名北京市戶籍人口中，就有1名60歲或以上老年人。

《報告》指出，北京市老齡人口增速快、老齡化程度高。截至2018年底，60歲或以上常住老年人口達到364.8萬人，比2017年增加6.6萬人，佔北京市常住總人口的16.9%。其中，60歲及以上戶籍老年人口從2017年的333.3萬，增長到2018年底的349.1萬人，較上一年增長4.7%，快於同期戶籍人口的增長速度；而佔戶籍總人口比例，亦從2017年底的24.5%升至2018年底的25.4%。

值得一提的是，北京市高齡人口亦多。截至2018年底，80歲或以上戶籍老年人口達58.4萬，故上一年增加2.7萬人；百歲及以上老年人共計928人，較上一年增加95人。另女性老年人占比亦高於男性，在60歲或以上戶籍老年人口，男性老年人口165.6萬人，占47.4%，女性老年人口183.5萬人，占52.6%。

另《報告》指出，2018年底，按15歲至59歲勞動年齡戶籍人口撫養60歲及以上戶籍人口計算，北京市老年撫養系數為42.2%，較上一年增長2.5個百分點，意味著北京市每2.4名勞動力在撫養1名老年人。

為應對北京日益嚴峻的老齡化趨勢，《報告》建議，北京市應構建「三邊四級」養老服務體系，實現老年人在其「周邊」、「身邊」、「床邊」就近享受居家養老服務。截至2018年底，北京市已建成550家養老機構，680個社區養老服務驛站，為就近老年人提供日間照料、助餐服務、健康指導、文化娛樂等服務。