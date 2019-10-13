歷史新說：南苑機場百年血淚史　曾淪日軍軍事基地

隨着北京大興國際機場近日啟用，中國史上首個機場的南苑機場亦正式關閉，完成其109年的歷史使命。內媒報道，這個經歷逾一個世紀的機場前身，曾是多個朝代的皇家狩獵場。二戰期間，它更是日軍其中一個重要的軍事基地，可見機場不但歷史悠久，更經驗不少風雨。

機場始建於清宣統二年（1910年），不過它過去曾是遼、金、元、明、清的皇家狩獵場。它於元朝是被稱為「飛放泊」，明朝則稱「南海子」，而「南苑」此名字則於清代才有。據悉清政府建此機場，是一名法國在光緒三十年（1904年）期間，向清廷推銷飛機，特意運送兩架小飛機，更在南苑校場舉行飛行表演。

清廷隨後決定開辦航空事業，遂於南苑建立飛機試驗場，修建跑道。如是者南苑機場就此落成，為中國服務逾百年。當清朝覆亡，中華民國政府接辦後擴建機場，於1913年成立中國首間正規航空學校—南苑航空學校。該校雖然維持短短15年，但先後培養逾百名飛行員，維持民航載客服務。當時更設有13條國內及歐洲航線。

日軍侵華期間機場被攻佔，更淪為日軍重要軍事基地，並為其加建鐵路及地堡，另用鋼筋水泥修建多個以圓頂式設計的飛機收藏點，供日本軍機藏匿。中華人民共和國成立後，再為南苑機場置航空學校與空軍培訓機構，同時置航空學校與空軍培訓機構。直至1986年，南苑再次開放民航，它才恢復過往軍民機場的特色。