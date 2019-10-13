女律師法院前突遭私家車加速撞死　家屬質疑蓄意謀殺

湖南長沙上月中旬一宗離奇致命車禍惹起外界關注，女律師何陽到法院領取客戶相關文件後，於法院門前被一輛私家車突然加速撞死。案中疑點重重，包括本處於靜止狀態的私家車何以突然衝前，死者丈夫楊志凱更質疑司機屬蓄意謀殺。然而警方遲遲未就事件刑事立案惹疑，直至上周四（10日），楊志凱才透露肇事司機已被刑事拘留。

上月20日，現年30歲的何陽受一家房地產公司所託到市中級法院領取法律文件，詎料在門前被肇事私家車撞死。楊志凱事後在網上發文稱，本身為金葉神農大酒店女員工的肇事司機柳艷可能是蓄意所為，因他反覆觀看閉路電視數十遍，始終無法相信撞人屬意外。尤其當時私家車本來處於靜止狀態，且車的右邊還站着3名男子，期間更與柳艷有交流，可是當何陽一經過，柳艷便立即加速將她撞倒。

多名目擊者亦表示，事故發生後，柳艷未表現出驚慌失措，反而顯得異常冷靜，又首先為自己行為辯駁稱並非故意殺人，完全不像一名過失肇事者該有的反應。不過縱然撲朔迷離，但警方遲遲沒有刑事立案，柳艷也未被即時刑事拘留，至於何陽隨身攜帶的保存其代理案件材料的手提電腦，則被撞毀。

直到案發半個多月後，楊志凱才於上周三（9日）晚收到警方出具的《道路交通事故認定書》，及後又透露柳艷「承擔此次事故的全部責任」，惟沒有進一步詳述；內媒記者亦向市公安局雨花分局詢問後證實楊的說法，並獲告知該局刑偵大隊確已前期介入，至於具體案情則不便透露，僅指目前正在處理中。

網民也對這宗離奇案件熱議，有網民認為，如果是普通交通意外，撞到人的第一反應是立即急剎減速，然而影片中司機撞人後毫無放緩痕迹，是有意圖和意識的行為；也有人對出事20多天之後才立案表示無法想像。亦有網民稱，希望警方早日查明真相，讓逝者安息。