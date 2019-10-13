女兒被指自殺跳河 母公開生前片段質疑另有內情

死者（小圖）曾被男子禁錮一角不斷掌摑。（互聯網）

雲南昆明18歲少女李心草上月初溺斃河中，事發當晚警方通知少女母親陳美蓮稱，李心草「醉酒自殺」。直至上周六（12日），陳母公開一條女兒生前曾疑被非禮，並禁錮一角不斷遭掌摑片的段，質疑警方當日草草結事。警方同晚再度回應，僅稱對案件高度重視，惹起公憤。

死者李心草是昆明理工大學二年級生，警方在她出事當晚聯絡陳母稱，李女約同3名朋友相約自殺。不過有片段顯示，李女生前曾與大學好友任某到訪一間酒吧，期間李女更被一名男子壓在身上圖謀不軌。未幾李女與任某被兩男黑衣男子圍在一角，其中一人不斷掌摑李女，李女哭泣不斷。

李女表姐當晚來到警署了解，發現片中所謂3名好友的衣服全是乾的，「沒有下水的迹象」。涉掌摑李女的男子自稱，當晚也是第一次與她見面，聲稱自己沒有做出任何違法行為，亦無施加「暴力」，反指李女「負能量爆棚」，強調她是自殺。

據報李女死於9月9日，警方於兩日後才打撈出李女的遺體。對於警方事發當晚給出「相約跳江」、「醉酒自殺」的解釋，陳母表示不能接受，直斥警方當晚「不積極打撈搜救、不認真調查取證、不及時驗屍查疑、不立案偵查」，便憑空做出自殺的結論。